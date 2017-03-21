Pakistan ile Hindistan arasında İndus suları görüşmeleri

Pakistan Radyosu'nun haberine göre, Hint İndus Suları Şefi Shri Saxena ve Pakistanlı mevkidaşı Mirza Asif Beg, görüşmelere başkent İslamabad'da başladı. Hint heyetin daha sonra temaslarda bulunmak için Lahor kentine geçeceği bildirildi.

Pakistan Su ve Enerji Bakanı Havaja Asif, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hint heyetin iki gün sürecek görüşmeler için gelmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"İndus Suları Anlaşması'nın uygulanması her iki ülkenin ve bölgenin menfaatine olacaktır." ifadesini kullanan Asif, İslamabad ve Lahor'daki görüşmelerde, Neelum ve Jhelum nehirleri üzerine kurulması planlanan hidroelektrik santralleri konusunun ele alınacağını belirtti.

Yaklaşık 180 milyon nüfusu bulunan ve tarım için gerekli suyu büyük ölçüde bu nehirlerden karşılayan Pakistan, Hindistan'ın nehirler üzerine kurmayı planladığı hidroelektrik santrallerinin, kendisine ulaşan su miktarını azaltacağını savunuyor.

Geçen yıl, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Chenab, Jhelum ve İndus nehirleri üzerine yeni hidroelektrik santralleri kurmayı düşündüğü kaydedilmişti. Plan, Hindistan'ın bu nehirlerden daha fazla su kullanarak, anlaşmayı ihlal etmesi olarak yorumlanıyor.

Dünya Bankasının, yaklaşık 10 yıl süren aracılığının ardından İndus Suları Anlaşması, Hindistan'ın ilk Başbakanı Cevahirlal Nehru ve Pakistan eski Cumhurbaşkanı General Eyüb Han tarafından 1960'ta imzalanmıştı.

Pakistan'ın en uzun nehri İndus, Çin'deki Tibet Platosu'ndan başlayıp Hindistan üzerinden devam ederek Pakistan'a ulaşıyor. Nehir, Haydarabad şehrinden geçip Karaçi yakınlarında Umman Denizi'ne dökülüyor.