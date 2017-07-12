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Pakistan ordusu çok sayıda silah ele geçirdi

Pakistan Ordusu, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

12.07.2017 - 08:51
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Pakistan’da kaçak silah üretim merkezi olarak tanınan Darra Adam Khel’den Güney Veziristan’ın Wana kentine sevkedilmek üzere kamyonla yola çıkartılan silahlar Kohat Tüneli’nde yapılan operasyonla ele geçirildi.

614 TABANCA, 579 ŞARJÖR, 115 OTOMATİK SİLAH

Operasyonda kamyonda bulunan iki kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.
Operasyonda ele geçirilen silahlar içinde Zigana, Beretta, Mikarov,Smith&Wesson marka tabancaların da bulunduğu toplam 614 tabanca ve bunlara ait 579 şarjör, ile 115 otomatik silah ve bunlara ait mühimmat bulunuyor.

Pakistan ordusu çok sayıda silah ele geçirdi

Pakistan ordusu çok sayıda silah ele geçirdi

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