Pakistan ve Çin bayram namazını bir gün geç kıldı

Başkent Pekin'de bulunan ve kentin dört büyük camisinden biri olan yaklaşık 8 asırlık Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e Çinli Müslümanlar, Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

CAMİLERDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra camide saf tutan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti. Caminin giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camiye gelenler x-ray cihazlarından geçti.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningxia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.