Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

Türkiye Savunma Sanayiinde özellikle son yıllarda inanılmaz atılımlar yapıyor. havada ve karada elde edilen yerli ve milli atılımlar, denizde de etkilerini gösteriyr. Yerli denizaltı ve yerli gemilerle başlayan denizdeki süreç, MİLGEM ile taçlandı.

Türkiye MİLGEM için Pakistan ile dev bir anlaşmaya imza attı.





REKOR FİYATA ANLAŞMA

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda açtığı 4 adet korvet alım ihalesini, Türkiye kazandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ihalenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracatı olduğunu söyledi.

Türkiye, Pakistan’ın açtığı ihaleye Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ana yükleniciliğinde girdi. 5 milyar dolar bedelle kazanılan proje kapsamında Havelsan ve Aselsan iş ortaklığı kurdu. Aselsan, projenin donanım tarafında yer alırken, silah sensör tedariği gibi işleri yürütecek. Havelsan da komuta kontrol, savaş yönetim sistemi ve bütün silah sensörlerinin entegrasyonu kısmında yer alacak.

TÜRKİYE VE KARAÇİ'DE YAPILACAK

Pakistan tarafından satın alınacak 4 MİLGEM korvetinden 2'sinin İstanbul Tersanesi'nde diğer 2'sinin Karaçi'de inşa edilmesine karar verildi.

İlk etapta İstanbul ve Karaçi'de inşa edilecek birer korvet 2023'te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024'te envantere girecek.

Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek.

YÜKSEK KABİLİYETLİ YENİ NESİL GEMİ

Sunumda gemilere ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı. 99,56 metre uzunluğunda ve 14,42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek. Aynı zamanda mobilize bir karakol görevini de üstlenen MİLGEM'ler yüksek kabiliyetli yeni nesil gemi sınıfına giriyor.

Savaşlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan MİLGEM tipi korvetlerin mühendislik bilgilerinin paylaşımı ile mühendis eğitimi de anlaşmaya dahil edildi.

Anlaşmayı Türkiye adına Yunus Emre Karaosmanoğlu, Pakistan adanı da Milli Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretimi Genel Müdürü Tümgeneral Arşad Mahmut ve Karaçi Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ather Selim imzaladı.