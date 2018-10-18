Pakistan’da 13 kişi çığ altında kaldı

Pakistan’ın Diamir bölgesinde yaşanan çığ felaketinde 7 çocuk ve 6 kadını çığ altında kaldı. Pakistan arama kurtarma ekipleri, yazın sıcağından korunmak için dağlara tırmanmış 13 kişiyi karların altından çıkardı.

ÇIĞ ALTINA KALDILAR

Geçtiğimiz gün aynı bölgede çığ altında kalan 12 işçi kendi çabalarıyla kurtulmuştu. Aşırı kar yağışlarından dolayı, Gilgit Baltistan eyaletindeki yollar kalın kar tabakalarıyla kaplanınca Perşembe günü de genel tatil ilan edildi.

Öte yandan, Deosai Doğa arkına giden vahşi yaşam uzmanları karlar altında kalınca askerler tarafından kurtarıldı ve tıbbi müdahale için 40 kilometre uzaklıktaki Skardu’ya taşındı.