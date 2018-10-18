taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.57515
Euro
6.4207
Altın
1223.365
Borsa
97578.16
Gram Altın
219.19

Pakistan’da 13 kişi çığ altında kaldı

Pakistan’ın Diamir bölgesinde çığ altında kalan 13 göçebe kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 18.10.2018 - 16:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

QWE

Pakistan’ın Diamir bölgesinde yaşanan çığ felaketinde 7 çocuk ve 6 kadını çığ altında kaldı. Pakistan arama kurtarma ekipleri, yazın sıcağından korunmak için dağlara tırmanmış 13 kişiyi karların altından çıkardı.

ÇIĞ ALTINA KALDILAR

Geçtiğimiz gün aynı bölgede çığ altında kalan 12 işçi kendi çabalarıyla kurtulmuştu. Aşırı kar yağışlarından dolayı, Gilgit Baltistan eyaletindeki yollar kalın kar tabakalarıyla kaplanınca Perşembe günü de genel tatil ilan edildi.

Öte yandan, Deosai Doğa arkına giden vahşi yaşam uzmanları karlar altında kalınca askerler tarafından kurtarıldı ve tıbbi müdahale için 40 kilometre uzaklıktaki Skardu’ya taşındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

570
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

259
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

126
Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

81
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

487
Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

327
Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

338
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM