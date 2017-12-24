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Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Kuzey Veziristan bölgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 24.12.2017 - 13:38..
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde bomba imha ekibini hedef alan bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Hükümet yetkilisi Kamran Afridi, yaptığı açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Gulam Han bölgesinde bomba imha ekibinin çalışması sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DAHA ÖNCE 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde 5 Aralık'ta yol kenarına park edilen motosikletteki bomba, askeri aracın geçişi sırasında patlatılmış, saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçmişte Pakistan Talibanı'nın etkili olduğu Kuzey Veziristan, 2014 yılında Pakistan ordusu tarafından başlatılan ve yaklaşık 2 yıl süren Zarb-e Azp operasyonları ile örgütten büyük ölçüde arındırılmıştı.

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