taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.649
USD
4,2587
EURO
5,0962
ALTIN
179,38
PETR
73,7700

Pakistan'da hayvanat bahçesine soruşturma

Peşaver kentinde bulunan hayvanat bahçesinde, açıldığı şubat ayından bu yana 30'dan fazla hayvanın öldüğü açıklandı.

AA | 04.05.2018 - 14:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hayvan ölümleriyle ilgili tartışmalar şubat ayında açılan hayvanat bahçesine getirilen bazı hayvanların yolda ölmesiyle başladı.

Açılıştan bir hafta önce 5 geyik, 3 ceylan, bir antilop ve Hint ceylanının nakliye sırasında ölümü üzerine hayvanat bahçesi yönetimi tecrübesiz nakliyecileri ve hayvanları yakalayanları suçladı.

Pakistan'da hayvanat bahçesine soruşturma

Hayvanat bahçesi yetkilisi, özellikle ölen ceylanlardan birinin hamile olduğunu ve doğal yaşam alanında yakalanması sırasında yaralandığı için öldüğünü ifade etti.

Yetkili ayrıca ziyaretçilerin de hayvanlara zarar verdiğini belirterek internette yayınlanan bir görüntüde ziyaretçilerin bir aslanı sopayla kızdırdığını, aslan kafesin parmaklıklarına yaklaşınca da sopayla vurduklarını söyledi.

GÜVENLİK SORUNU

Ancak türü tehlikede olan kar leoparının, 30 civarında kuşun ve bir maymunun ölümü üzerine Çevre Bakanlığı ve Hayber Pahtunhva eyaleti yetkililerince soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten ekibin başında bulunan Kabir Afridi, ölen maymunun, kafesinden kaçan bir kurt tarafından yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini ve hayvanat bahçesinde güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

Afridi ayrıca hayvanat bahçesinde yeterli veterinerlik hizmeti ve eğitimli eleman olmadığına dikkati çekti.

HAYVANLAR İÇİN UYGUN ORTAM SAĞLANAMADI

Kafeslerde hayvanların yaşamına uygun ortamın sağlanmadığının belirten soruşturma komitesi üyeleri de ziyaretçilere gerekli eğitimin verilmesi ve canlılara yabancı madde atmama, sopayla vurmama ve beslememe uyarılarının yapılması gerektiğini de açıkladı.

Türü tehlikede olan kar leoparının ölümüyle ilgili hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, leoparın önceden yaşadığı doğaya salınması planlanırken doğal sebeplerle öldüğü belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Marx'ın portresi Çin meclisinde
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın kutlanacak Karl Marx'ın 200. doğum günü vesilesiyle Büyük Halk Salonu'nda bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Marx'ın portresinin de asılması dikkat çekti.
İran'dan ABD'ye keskin nükleer cevabı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti.
Fotosentez yapabilen hayvan türü keşfedildi
Bilim adamları, ilk kez bir hayvan türünün fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini keşfetti.
Mısır Dışişleri Bakanı: Suriye'ye asker gönderilebilir
Mısır'basını, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin sözlerine atıfla Mısır'ın Suriye'ye Arap askeri gönderilmesi olasılığını diğer ülkelerle görüştüğünü aktardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

236
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

391
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

747
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

70
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

39
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

341
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM