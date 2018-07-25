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Pakistan'da ilk kez darbesiz hükümet değişikliği

Seçim kampanyaları dolayısıyla şiddet olaylarının arttığı Pakistan'da oy verme süreci başladı. Seçimin ardından Pakistan tarihinde 2. kez bir sivil hükümet yerini sivil hükümete devretmiş olacak.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 09:44..
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Pakistan'da oy verme süreci başladı. 106 milyon kayıtlı seçmenin oy vereceği seçimlerde sandıklar TSİ 16.00'da kapanacak.

SİVİL HÜKÜMET YERİNİ SİVİL HÜKÜMETE BIRAKACAK

71 yıllık tarihinin çoğunda doğrudan ya da dolaylı olarak ordu tarafından yönetilen ülkede 2. kez bir sivil hükümet yerini bir diğer sivil hükümete bırakacak. Seçmenler ülkede 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in ve 4 eyalet meclisin üyelerini belirleyecek. Hükümeti kuracak başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek.

Pakistan'da ilk kez darbesiz hükümet değişikliği

Eyalet meclislerinde 577 ve Ulusal Meclis için 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor. Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor. Sandıkları korumak için ülkede yüz binlerce asker görevlendirildi.

ANKETLERE GÖRE İMRAN HAN AZ FARKLA ÖNDE

Son yapılan anketlere göre seçimlerde eski kriket yıldızı İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi — PTI) hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) az farkla önünde. Han'ın seçimi kazanması halinde ülkenin yeni başbakanı olacağı tahmin ediliyor. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın başında ise hapisteki Nevaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif bulunuyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Pencap'tan çıkacak oyların belirleyici olacağı belirtiliyor. Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Pakistan'da ilk kez darbesiz hükümet değişikliği

SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA KANLI SALDIRILAR

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi. Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve yaralandı.

13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu. Pakistan Ulema Camiası'nın (JUI) önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.

Pakistan'da ilk kez darbesiz hükümet değişikliği

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