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Pakistan'da intihar saldırılarına karşı fetva

Pakistan'da son günlerde artan bombalı intihar saldırılarına karşı hükümet harekete geçti. Müslüman din adamlarının fetvalarının yer aldığı kitapta, intihar saldırılarının haram olduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 11:04..
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Pakistan'da 1,800'den fazla Müslüman din adamının, bombalı intihar saldırılarını dinen yasaklayan bir fetva çıkardıkları bildiriliyor.

İNTİHAR SALDIRILARINA KARŞI FETVA

Hükümetin yarın açıklayacağı bir kitapta yer alan fetvayla, 2000'li yılların başından bu yana on binlerce cana mal olan "terörizme" son vermeyi amaçlayan din adamları, bombalı intihar saldırıların "haram" olduğunu duyurdular.

İntihar saldırıları, özellikle sivillerin ölümüne yol açtığı durumlarda, genellikle fanatik ve ahlak dışı olarak kabul edilmesine rağmen, isyancılar bu yöntemi kendileri için en etkili silah olarak görüyor.

"ŞİDDETİ ENGELLEMEK İÇİN ULUSAL SÖYLEM"

Pakistan'da yıllardır, ülkeye şeriat düzeni getirmek için cihad sürdürdüklerini iddia eden İslamcı militanların intihar saldırıları yaşanıyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnun Hussein kitap için yazdığı yazıda, "Bu fetvanın gösterdiği yolda İslamiyet'in altın ilkeleri uyarınca şiddeti engellemek için ulusal bir söylem geliştirebiliriz." dedi.

Pakistan, ABD'nin, Afganistan ile Hindistan'da bulunan İslamcı militanların Pakistan'daki uzantılarıyla işbirliği yaptığı suçlamalarını reddediyor. Pakistanlı yetkililer son on yılda Pakistan'da yerleşik Taliban militanlarına karşı çok büyük başarılar elde edildiğini savunuyorlar.

"KİMSENİN CİHAD ETME YETKİSİ YOKTUR"

Bu tür fetvalar, İslam Devleti ve benzer örgütlerin intihar saldırılarına sıklıkla başvurduğu Orta Doğu'da da ilan edilmiş olmasına rağmen, olumlu sonuç vermemişti.

Pakistanlı din adamları fetvalarında, "Hiçbir kişi ya da grubun cihad ilan etme yetkisi yoktur." derken, bombalı intihar saldırılarının İslami öğretiye ters olduğu için yasaklandığını belirtiyorlar.

Kitap, Pakistan devlet üniversitesi olan Uluslararası İslam Üniversitesi tarafından hazırlandı.

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