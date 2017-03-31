Pakistan’da intihar saldırısı: 13 ölü, 40 yaralı

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Paraçinar kentinde Şiileri hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Şİİ İBADET YERİ HEDEF ALINDI

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Aşiretler Bölgesi’nin (FATA) Kurram Ajansı’na bağlı Paraçinar kentinde bir imambargah olarak adlandırılan Şii ibadet yerini hedef alan intihar saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Pakistan ordusu ise yaralıların hastanelere ulaştırılması için helikopter gönderdiğini duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.