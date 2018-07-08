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Pakistan'da mitinge bombalı saldırı: 7 yaralı

Pakistan'da Muttahida Meclis-i Amal Partisi milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında meydana gelen patlamada Han dahil 7 kişi yaralandı.

AA | 08.07.2018 - 08:49..
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Polis yetkilisi Hurram Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu şehrinde milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatıldığını söyledi.

7 KİŞİ YARALANDI

Raşid, hedefin milletvekili adayının aracı olduğunu belirterek, "Kendisiyle birlikte yaralanan 7 kişi Bannu Hastanesine götürüldü. Şans eseri Han'ın sağlık durumu iyi." dedi.

MMA Genel Başkanı Mevlana Fazlurrahman ve Cemaat-i İslami lideri Siraj-ul Hak, saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı.

Fazlurrahman açıklamasında, adayların güvenliği için seçim kurullarının gerekli önlemleri alması çağrısı yaptı. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

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