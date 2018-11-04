Pakistan’da muhalefet liderinin Twitter hesabı kapatıldı

Pakistanlı Asia Bibi’nin dine hakaret ettikten sonra idamla yargılanıp beraatine karar verilmesinin ardından karara tepki gösteren Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi halkı sokağa davet etmişti.

İSYAN ÇAĞRISI PAHALIYA MÂL OLDU

Rivzi’nin daveti üzerine binlerce kişi ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülmüştü. Pakistan hükumeti bunun üzerine, Hüseyin Rivzi’nin sosyal medya sitesi Twitter hesabının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Twitter’ın yönetimi ise çağrıyı dikkate alarak, Hüseyin Rivzi’nin Twitter hesabının askıya alındığını açıkladı.

Dine hakaret ettiği için idamla yargılanan Asia Bibi’nin idam kararını Pakistan Yüksek Mahkemesi iptal etmiş bunun üzerine binlerce insan sokağa dökülmüştü. İnsanları sokağa çağıran Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi ise yapılan görüşmeler sonucunda Cuma gecesi protesto çağrısını geri çekmişti.