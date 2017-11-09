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Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

Pakistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

09.11.2017 - 00:52
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Pakistan merkezli haber sitesi 'Dunya News'in kurtarma ekiplerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Chakwal bölgesinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

OTOBÜSTE 80 KİŞİ VARDI

Otobüsteki yaklaşık 80 kişinin, Tebliğ Cemaati'nin yıllık toplantısına katılmak üzere Lahor kenti yakınlarına doğru yolculuk ettiği bildirildi.

Kazada ağır yaralanan 12 kişinin Ravalpindi'deki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Ön soruşturmaya göre, kazaya aşırı hız ve fren arızasının neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

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