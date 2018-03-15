Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, polis güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5'i polis olmak üzere en az 8 kişinin öldüğü açıklandı.

EN AZ 8 ÖLÜ 20 YARALI VAR

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lahor'un çevre mahallelerinden Raiwind'de Tebliğ Cemaatinin toplantısı için kurulan polis güvenlik noktasına motorsikletli bir kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Pencap Sağlık Bakanı Salman Refik, saldırıda 5'i polis en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

Polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını, saldırganın ve olası iş birlikçilerinin kimliğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınarken, yaralılara eldeki tüm olanaklarla en iyi bakım hizmetinin sağlanması için görevlilere talimat verdiğini kaydetti.

Emniyet Müdürü Arif Navaz Han da saldırı sonrasında polis kuvvetlerinin alarm durumuna geçirildiğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.