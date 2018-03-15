taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.593
USD
3,8793
EURO
4,7999
ALTIN
165,29
PETR
64,8400

Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

Pakistan'da dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 15.03.2018 - 00:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, polis güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5'i polis olmak üzere en az 8 kişinin öldüğü açıklandı.

Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

EN AZ 8 ÖLÜ 20 YARALI VAR

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lahor'un çevre mahallelerinden Raiwind'de Tebliğ Cemaatinin toplantısı için kurulan polis güvenlik noktasına motorsikletli bir kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Pencap Sağlık Bakanı Salman Refik, saldırıda 5'i polis en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

Polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını, saldırganın ve olası iş birlikçilerinin kimliğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınarken, yaralılara eldeki tüm olanaklarla en iyi bakım hizmetinin sağlanması için görevlilere talimat verdiğini kaydetti.

Emniyet Müdürü Arif Navaz Han da saldırı sonrasında polis kuvvetlerinin alarm durumuna geçirildiğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Macar polisine taş attığı gerekçesiyle 7 yıl hapis aldı
2 yıl önce Macaristan - Sırbistan sınır kapısında Macar polisine taş attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Ahmed H., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de öğrencilerden Trump'a tepki
ABD'de artan bireysel silahlanmaya tepki gösteren öğrenciler, Trump yönetimine "silah erişiminin kısıtlanması" konusunda çağrıda bulundu
Finlandiyalılar dünyanın en mutlu halkı
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (UNSDSN) tarafından yapılan araştırmada, dünyanın en mutlu halkının Finlandiyalılar olduğu belirtildi.
Yunanistan sokakları yine karıştı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, bankalara geri ödenmeyen kredi borçları sebebiyle gerçekleştirilen hacizlere karşı düzenlenen protestoya polis sert müdahale etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM