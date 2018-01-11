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Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

Pakistan'ın Kasur kenti Kashmir Chowk bölgesindeki bir çöp yığınında 7 yaşındaki kayıp kız Zainab'ın cesedi bulundu. Kent halkı olayı protesto etmek ve saldırganların yakalanmasını talep etmek için so

DHA | 11.01.2018 - 07:21..
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Pakistan'ın Kasur şehrinde kot mahallesinde oturan küçük kız 5 Ocak Cuma günü okula giderken kaçırılmıştı. Olayın duyulmasının ardından Kasur’da yüzlerce kişi sokağa çıkıp protesto gösterisi düzenleyerek yolları kapattı.

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

CİNSEL SALDIRI SONRASI BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ölüm raporunda, küçük kızın cinayet öncesinde birkaç kez cinsel saldırıya maruz kaldığını ve sonrasında boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

GEÇEN YIL DA 7 KIZ ÇOCUĞU TECAVÜZ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Protestocular geçen yıl en az 7 küçük kız çocuğunun kaçırılıp tecavüz edilerek öldürülmesine karşın, bugüne kadar hiçbir suçlunun yakalanamadığına dikkat çektiler.

POLİS SÖZ VERİNCE PROTESTOCULAR DAĞILDI

Protestocular, polisin suçluları yakalamak için tüm çabaların gösterileceğine ilişkin söz vermesinin ardından sekiz saat süren eylemi bitirdiler. Kentteki esnaf da Chandni Chowk ve Shahbaz bölgelerinde protesto gösterileri yapacaklarını duyurdular.

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

BAŞBAKANDAN ADALET GÜVENCESİ

Sivil toplum üyeleri ve politikacılar suçluların derhal yakalanıp adalete teslim edilmelerini ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ettiler.
Punjab Bölgesi Başbakanı Shehbaz Shariff de, Punjab Emniyet Müdürlüğü müfettişlerinden konuyla ilgili rapor istediğini açıkladı ve  "Suçlular cezalardan kurtulamamalı." dedi.

Shariff, saldırıya uğrayan kızın ailesine, adaletin her ne pahasına olursa olsun sağlanacağına dair güvence verdi.

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