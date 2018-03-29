Pakistan'da toprak kayması: En az 7 ölü

Pakistan'daki toprak kayması sırasında seyir halinde olan bir otomobil, göcüğün altında kaldı. Meydana gelen toprak kaymasında en az 7 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir aracın kayan toprağın altında kalması sonucu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Pakistan'ın kuzeyinde yaşanan toprak kaymalarında her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.