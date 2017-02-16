Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 25 ölü

Pakistan'ın güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Navaz Şerif açıklamasında Sufi azınlığına yapılan saldırıyı kınadı.

BAŞBAKAN ŞERİF AÇIKLAMA YAPTI

Reuters haber ajansının aktardığına göre Şerif, "Son birkaç gün çok zordu, kalbim hayatını kaybedenlerin aileleriyle" dedi ve birlik mesajı verdi.

25 ÖLÜ 25 YARALI

Polis, intihar bombacısının kalabalığın arasına girip kendini patlattığını söyledi. Haber kanalı Dawn TV, Muhittin adındaki bir tıbbi yetkilinin 25 ölü, 25 ağır yaralı olduğunu söylediğini aktardı.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Bu hafta 13 kişinin de hayatını kaybettiği bir saldırı dahil olmak üzere Pakistan'ın doğusunda gerçekleşen saldırıları Cemaat-ül Ahrar üstlenmişti.