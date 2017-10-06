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Pakistan'da intihar saldırısı: 20 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir türbeye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

06.10.2017 - 09:55
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Yerel emniyet kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'ne çok sayıda kişinin bulunduğu sırada bir intihar saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.

20 ÖLÜ, 28 YARALI

Yetkililer, saldırıda ölen kişilerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Yaşamını yitirenlerden 5'inin çocuk, birinin polis olduğunu aktaran yetkililer, saldırıda yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan 28 kişinin tedavilerinin sürdüğü bilgisini de paylaştı.

Terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Pakistan'da intihar saldırısı: 20 ölü

Belucistan eyaletinin Cal Magsi bölgesinde yer alan Fatihpur Türbesi'ndeki intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, saldırganın yüzlerce kişinin bulunduğu türbeye girmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerince kapıda durdurulduğunu ve bu sırada üstlerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtmişti.

"TERÖRİSTLERİN DİNİ OLMAZ"

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ise yayımladığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Teröristlerin dini olmaz. Şer odaklarının barış ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz kendilerine en güçlü biçimde karşılık verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Sind eyaletindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne geçen şubat ayında düzenlenen intihar saldırısında 90 kişi ölmüş, 400 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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