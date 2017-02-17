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Pakistan'daki türbe saldırısında ölü sayısı artıyor

Pakistan’ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’ne düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 80'e yükseldi.

17.02.2017 - 15:36
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PAKİSTAN

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan genelinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin barınma yerlerinin hedef alındığı belirtilerek 39 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

47 GÖZALTI

Yetkililer, çeşitli şehirlerde 47 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 80'E ÇIKTI

Öte yandan emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, dün akşam namazından sonra düzenlenen intihar saldırısındaki ölü sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıdan kısa süre sonra İslamabad yönetimi tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısının Afganistan topraklarında planlandığı ileri sürüldü. Pakistan, ayrıca, Afganistan ile arasındaki Torkham sınır kapısını da terör tehdidi gerekçesiyle belirsiz süreli olarak geçişlere kapattığını duyurdu.

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