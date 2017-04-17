Pakistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Halk oylamasında anayasa değişikliği için olumlu yönde karar çıkmasının halkın "güçlü Türkiye" arzusunu ortaya koyduğunu vurgulayan Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif, sonucun Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği etkileyici kazanımları güçlendirmesini ümit ettiklerini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN GÜÇLENEREK DEVAM ETSİNİ ÜMİT ETTİ

Hüseyin ve Şerif ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağının gelecekte de güçlenerek devam etmesinin ümit edildiğini kaydetti.