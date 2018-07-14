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Pakistan'ın kanlı günü: 132 ölü 232 yaralı

Pakistan’ın Belucistan ve Kuzey Veziristan bölgelerinde iki seçim mitingine yapılan bombalı saldırılarda 132 kişi yaşamını yitirdi, 232’den fazla kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 08:53..
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Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlamalarda Belucistan yetkililerine göre aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 128 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kanlı günü: 132 ölü 232 yaralı


DEAŞ SALDIRDI

Saldırıyı, elektronik posta aracılığıyla açıklama yayınlayan DEAŞ üstlendi. Sivil Savunma Müdürü Muhammed Aslam Tareen'in açıklamasına göre, saldırıda 8 ila 10 kilogram arasında patlayıcı kullanıldı.

Pakistan'ın kanlı günü: 132 ölü 232 yaralı

Eski Khyber Pakhtunkhwa bölgesi yöneticisi ve milletvekili adayı Akram Khan Durrani'nin seçim mitinginden dönen konvoyuna yönelik Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

EN KANLI SALDIRI

Durrani, saldırıdan sağ kurtuldu. Kuzey Veziristan'daki saldırıyı üstelenen olmadı. Saldırıların, Pakistan'da bu yılki en çok kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar olduğu belirtildi.

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