Pakistanlı çocukların çamurlu eğlencesi

Av sezonunun açılmasına rağmen ağlarını boşa atan balıkçılar kara kara düşünüyor. Balıkçılar geçim sıkıntısı çekerken vatandaş da tezgahtaki pahalılıktan şikayet ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilk defa eğitim atışları nedeniyle vatandaşın paniğe kapılmaması için belediye hoparlörlerinde anons yaptırıldı.

Dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden milyonlarca Müslümanın katıldığı Bishwa İçtiması (Bishwa Ijtema) etkinliği, Bangladeş'in Dakka kentinde düzenlendi.

1 CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın Hakan Şükür'ün mallarına el konuldu ancak eski milletvekili olarak hakları devam ediyor. Yaş ve hizmet yılı dolmadığı için emekli olmasa da sağlık harcamaları gibi her türlü hakka sahip.

2 Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı.

3 Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi Son KHK ile Bakanlar Kurulu kararıyla, Emniyet bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, "Özel Harekat Başkanlığı" oldu.

4 Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı Son zamlarla birlikte milletvekilleri diş sağlıklarını korumak için bütçeden daha fazla yardım alacak. Uygulama, Meclis ile bağlantısı olan yaklaşık 13 bin kişiyi kapsıyor.

5 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. 1823 kişi ise göreve iade edildi.

6 2017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60 Otomobil dünyasının sağlamlık derecelendirme kuruluşu olan NCAP 2017'nin en sağlam otomobilini açıkladı. Türlü eziyetlerle, işkencelere maruz kalan araçların arasından Volvo XC60 sağ çıkmayı başardı.