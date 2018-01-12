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Pakistanlı çocukların çamurlu eğlencesi

Pakistan'da çocuklar, yarı çıplak halde girdikleri çamurun içine suya atlar gibi atlayıp kafalarını gömüyorlar.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 14:01..
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Pakistan'da çocuklar, yarı çıplak halde girdikleri çamurun içine suya atlar gibi atlayıp kafalarını gömüyorlar.

Pakistanlı çocukların çamurlu eğlencesi

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