Pakistanlı çocukların çamurlu eğlencesi

1Bangladeş'te Bishwa İçtiması
Dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden milyonlarca Müslümanın katıldığı Bishwa İçtiması (Bishwa Ijtema) etkinliği, Bangladeş'in Dakka kentinde düzenlendi.
5Hakkari’de dikkat çeken anons
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilk defa eğitim atışları nedeniyle vatandaşın paniğe kapılmaması için belediye hoparlörlerinde anons yaptırıldı.
6Galatasaray'da hedef Bernat
Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Bernat'ı transfer etmek için girişimlere başladı.
7Balık sezonu bir türlü açılamıyor
Av sezonunun açılmasına rağmen ağlarını boşa atan balıkçılar kara kara düşünüyor. Balıkçılar geçim sıkıntısı çekerken vatandaş da tezgahtaki pahalılıktan şikayet ediyor.
5697 sayılı KHK Resmi Gazete'de
697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. 1823 kişi ise göreve iade edildi.
62017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60
Otomobil dünyasının sağlamlık derecelendirme kuruluşu olan NCAP 2017'nin en sağlam otomobilini açıkladı. Türlü eziyetlerle, işkencelere maruz kalan araçların arasından Volvo XC60 sağ çıkmayı başardı.