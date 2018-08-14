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Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

Kocaeli'de hafriyat kamyonu ile yarıştığı iddia edilen Pakistan uyruklu bisiklet sürücüsü, dönüş yapan hafriyat kamyonunun altında kaldı.

İHA | 14.08.2018 - 00:26..
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Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi ile Kahramanlar Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bisikletli genç, Osman Gazi Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu ile yarışmaya başladı. Hızla giden araç ile bir süre yarış yapan bisikletli sürücü, birden yan yola dönen hafriyat kamyonunun altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan ağır yaralanan bisikletli vatandaşın yardımına koşarken, diğer yandan da olayı fark etmediği iddia edilen hafriyat kamyonunu durdurmaya çalıştı.

Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

YARIŞ YAPAN GENÇ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Pakistan uyruklu olduğu iddia edilen gencin öldüğü belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen gencin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonucu otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

ÖLDÜREN YARIŞ KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisiklet üzerindeki gencin uzun bir süre kamyon ile yarıştığı görülüyor. Gencin, kameraların kör noktasına geldiği alanda ise köşeyi dönen kamyonun altında kaldığı, durumu fark eden vatandaşların da kamyon sürücüsünü durdurma çabaları görüntülere yansıyor.

Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

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