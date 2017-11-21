Palalı Sabri vuruldu

Bugün akşam saat 21:15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, çıkan kavgada ayaklarından vuruldu.





OLAYLAR TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu Gezi olaylarında palayla vatandaşlara saldırdığı için kamuoyunca 'Palalı' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, tabancayla ayaklarından kurşunlanarak yaralandı.