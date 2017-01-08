Palamut avında Türkiye rekoru kırıldı

Hem bol hem de büyüklük olarak bu sezon balıkçıların yüzünü güldüren palamut, tezgahların vazgeçilmezi oldu.

PALAMUT TÜRKİYE REKORU KIRDI

Tanesi 800 gram ile 1 kilo 250 gram arasında değişen palamut, Türkiye rekoru kırdı.

HEM BOLDU HEM DE İRİYDİ

Karadeniz’deki tüm balıkçıların avladığı toplam palamut miktarının bugüne kadar görülmemiş rakama ulaştığını vurgulayan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı şöyle dedi:

"Tabi bu rakamları tahmini olarak veriyoruz. Yaptığımız gözlemlere göre ifade ediyoruz. Yaklaşık 90 bin ton palamut avlandı. Daha önce 2005 yılında yaklaşık 75 bin ton avlanmıştı. Bu sezonki rakamlar gerçekten çok iyi. Bu sezon palamut hem boldu, hem de iriydi. Hem balıkçı hem de vatandaş palamuta doydu" diye konuştu.