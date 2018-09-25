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Balıkesir'de palamut için ağ atan balıkçı naylon çekti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tekneyle balık avına çıkan Muammer Günay'ın ağına balık yerin poşet takıldı.

DHA | 25.09.2018 - 11:24..
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Bandırma Körfezi'nde 'Kasırga' adlı balıkçı teknesiyle ava çıkan Muammer Günay, denize 4,5 kilometrelik ağ attı. Günay, palamut yakalamak umuduyla çektiği ağın balık yerine naylon poşet ve plastik maddelerle dolu olduğunu görünce şok yaşadı.

Balıkesir'de palamut için ağ atan balıkçı naylon çekti

"NAYLONLAR GELDİ"

Muammer Günay, tüm emeğinin boşa gittiğini belirterek, "Balık yok, balıkları denizde bıraktık, güzel naylonlar geldi." dedi.

Balıkesir'de palamut için ağ atan balıkçı naylon çekti

"8 SAAT NAYLON TEMİZLEDİK"

Erdekli balıkçı Muammer Günay, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Arkadaşım Muzaffer Kargın ile 8 saat naylon temizledik. Bandırma Körfezi'nde ağlarımızı palamut için atmıştık. Ancak ağlarımız, insanların yerlere atıp sellerle denize ulaşan naylon poşetlerle doldu. Balık harici her şey var. Özetle, denizi temizliyoruz, deniz çöplük olmuş."

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