Palandöken’de fırtına hayatı felç etti

Yoğun tipi ve fırtına sebebiyle gondol-lif ve telesiyej tesislerinin çalıştırılamadığı kayak merkezinde, kayak yapılamadı.
OTELLERDEN DIŞARI ÇIKAMADILAR
Hafta sonu tatilini geçirmek için kayak merkezine gelen yerli ve yabancı kayakseverler, tipi dolayısıyla dışarı çıkamadı, otellerin iç mekanlarda düzenledikleri etkinliklerle vakitlerini geçirdiler.
Palandöken’de yaşanan fırtına dolayısıyla bazı tesislerin zarar gördüğü belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda sezonun açılmasıyla hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı kayakseverler, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'i doldurmuştu.