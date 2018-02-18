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Palandöken'e İranlı akını

İranlı turistler, Palandöken'de kayak keyfinin tadını çıkarıyor. Palandöken'e gelen İranlıların sayısı her geçen gün artıyor.

DHA | 18.02.2018 - 11:17..
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Palandöken'e İranlı akını

Erzurum'da bulunan turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'e İran'dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Palandöken'e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlılar'ın çoğunluğu Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor.

İRANLI KADINLARIN ŞIKLIK YARIŞI

En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'e gelen İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.

Palandöken'e İranlı akını

"PALANDÖKEN'İ ÇOK SEVİYORUZ"

9 yıldır her kış tatilde Palandöken'e geldiklerini söyleyen İranlı Şina Tului, "Biz 60 kişi geldik. Palandöken'i çok seviyoruz. Pistler ve tesisler mükemmel. Palandöken'deki otellerin çoğu İranlılar'la dolu. Burada kendimizi hiç yabancı gibi görmüyoruz. Gün boyu kayak ya da snowboard yapıyoruz. Işıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapabiliyoruz. Her şey çok güzel. Mart ayında kutlanan nevruz için daha şimdiden yerimizi ayırdık." diye konuştu.

Palandöken'e İranlı akını

GECE KAYAĞI GÖSTERİSİNE İLGİ

İranlılar, geceleri de kaldıkları otel önlerinde düzenlenen gece kayağı gösterisi ve eğlenceye eşlik ederek gönüllerince eğleniyor.

Palandöken'de en çok İranlı turist bulunduğunu belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, "Bir zamanlar Palandöken'i ikinci adresleri yapan Ruslar'ın yerini İranlılar aldı." dedi.

Palandöken'e İranlı akını

Palandöken'e İranlı akını

Palandöken'e İranlı akını

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