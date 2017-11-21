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Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Kış turizminin gözde destinasyonlarından Palandöken dağı, yeniliklerle kışı selamlıyor.

21.11.2017 - 10:30
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Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve yepyeni tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 176 rakımlı Palandöken, yeni sezona 'Merhaba' demek için artık gün sayıyor.

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

CAM FANUSLAR VE KAPSÜL KAFELERDE KAR KEYFİ

Palandöken Dağı, 2 bin 200 rakımına yapılan cam fanus ve kapsül kafelerle 'uzay istasyonunu' anımsatıyor. Kayakseverler, gece kesintisiz bir biçimde, 6 kilometrelik aydınlatılmış pistte kayak yapabilecek. Her yıl aralık ayının ilk haftasında sezonu açan Palandöken'de hazırlıklar tamamlandı. Kar yağmasa bile dağın dört tarafı suni karlandırma sistemi kullanılarak pistlerini kayak yapmaya hazır hale getirebilen Palandöken'de tatil yapmak ayrıcalık oldu.

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nden Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi ile yıldızının daha da parladığını belirten Ejder A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur şunları söyledi:
"Büyükşehir Belediyesi'nce Palandöken'e eğlence merkezleri, seyir terasları kuruldu. Kayak merkezine Erzurum'un simgelerinden tarihi Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'in minyatürleriyle süslendi. Palandöken'in, 3 bin 176 rakımdaki Ejder Tepesi'nden kayak yapmaya başlayan sporculara, pistlerdeki istasyonlara kurulan elektronik cihazlardan çay, kahve ve sıcak çikolata ikramında bulunuluyor. Bu yaz Küre Kafe, Teleferik turları, atv safari turları, go kart pistleri ile başlayan değişim Erzurum Cam Fanus ve kapsül kafeler ile devam ediyor. Aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz, istediğinizde kahvaltı ya da yemek yiyebileceğiniz, içerisinde şömine bulunan fanus kafelerde oturarak dış mekanı izleyebileceksiniz. Fanus ve kapsül kafelerin hemen üst tarafına kurulan ve üzeri camla kaplı olan bungalow evler ise büyük ilgi görecek."

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Türkiye'de ilk gece kayağını Sway Otel sayesinde Paladöken'de yapıldığını daha sonra bunları yine Palandöken'deki diğer otelerin takip ettiğini vurgulayan Ejder A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur, bu yıl kendilerinin 2700 rakımdaki küre kafeden başlayıp gondol liftin önünde son bulan 6 kilometrelik bir gece kayağı pisti hazırladığını belirterek, "Paladöken'de kayak yapmak bir ayrıcalık oldu. Palandöken'de kayak yapmayan, 'Ben kayak yaptım' demesin." diye konuştu.

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

Palandöken'de kış kapsül kafelerde geçecek

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