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Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı' gerçekleştirildi.

DHA | 29.10.2018 - 14:03..
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Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne, saat 09.00'da otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Erzurum Dağcılık İl Temsilciliği, Erzurum Kayak Kulübü, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Lisesi öğrencilerine eşlik ettiği 327 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Güneşli bir havada ve karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık bir ihtiyaç molası veren dağcılar, 'selfie' çekerek, Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü ölümsüzleştirdi.

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

GENÇLERE EĞİTİM VERİLDİ

TDF eski Başkanı Karaca, 29 Ekim tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere geçtiğimiz günlerde Tunceli'de doarak şehit olan askerleri örnek göstererek neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi.

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

"BÖYLE BİR YÜRÜYÜŞE KATILMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Adanalı Canan Çolak, "Bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. Buraya geldiğimde hocamızın da dediği gibi havanın soğuk olması, beni korkuttu; fakat etkinliğin önemi aklıma gelince tüm zorluklara göğüs gerip, zirve yapacağıma inandım. Böyle bir yürüyüşe katılmaktan gurur duyuyorum. Bugün, hayatım boyunca unutamayacağım bir gün olacak" dedi.

Dağcıların tırmanışına, Palandöken’de görevli jandarma timleri de eşlik etti. Palandöken'in zirvesine çıkan dağcılar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti.
Öte yandan merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk'ün anıtının da bulunduğu Havuzbaşı meydanında 29 Ekim kutlamları büyük bir çoşku ile düzenlendi. Terönlere çok sayıda vatandaş katıldı.

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

Palandöken'in zirvesine 29 Ekim tırmanışı

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