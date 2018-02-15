taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.455
USD
3,7832
EURO
4,7183
ALTIN
164,74
PETR
64,9800

Gebze'de bir palet fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan palet bir fabrikasının depolama alanında çıkan yangın 2 saat süren çalışma ile söndürüldü.

İHA | 15.02.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 05.00 saatlerinde bir palet fabrikasının depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gebze'de bir palet fabrikası alev alev yandı

Gebze'de palet fabrikası alev alev yandı ViDEO

YAKLAŞIK 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yayılan yangını kontrol etmekte güçlük yaşayınca çevre ilçelerden takviye istendi. Çevre ilçelerden takviye gelen ekipler hummalı bir çalışma ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altında aldı.

Yangın haberini alan fabrika yetkilileri ve işçiler olay yerine geldi. Yangının fabrikanın depoloma alanındaki diğer paletlere sıçramaması için işçiler elleri ve forkliftler ile paletleri taşımaya başladı.

Gebze'de bir palet fabrikası alev alev yandı

YANGINDAN ETKİLENEN OLMADI

Yangında dumanlardan etkilenen veya yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının asıl çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi
Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında teröristlerin kullandığı 2 adet yeraltı sığınağı ve 11 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı
Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.
İstanbul'daki EDS'ler revize edildi
Emniyet Genel Müdürlüğünden, İstanbul'daki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiği bildirildi.
Barışmak istemeyen eşe şiddete tutuklama
Adana'da başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenip babasının evine giden karısını barışmaya ikna edemeyince sokak ortasında dövdüğü öne sürülen kişi, şikayet üzerine tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

22
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

70
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

19
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

24
Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

16
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

43
Liverpool Portekiz'de 5 attı

Liverpool Portekiz'de 5 attı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM