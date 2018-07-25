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Pamuk ipliğine bağlı hayatımız: Kirpinin Zarafeti

Bu kitap, size hayata dair mutlak olgularımızın nasıl da pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlatacak…

Özel İçerik | 25.07.2018 - 15:31..
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Pamuk ipliğine bağlı hayatımız: Kirpinin Zarafeti

kirpinin zarafeti

Muriel Barbery, hayatın küçük keyiflerini nefis bir dille aktarıyor. Hikayesi, yer yer kalbinizi kırıyor. Ancak böylece bir kere daha anlıyorsunuz ki, hayat tüm bu hüzünleri yaşamaya değiyor…

Muriel Barbery

(Muriel Barbery)

KİRPİNİN ZARAFETİ

54 yaşında bir kapıcı kadın; Paris’in merkezinde, gösterişli bir apartmanda yaşıyor. Rus Edebiyatı ve Japon sinemasına tutkun; resim ve felsefeye meraklı…

12 yaşında bir kız çocuğu; son derece zeki ve üstün yetenekli olmasının yanında içine dönük. Doğum gününde intihar etme planları yapıyor.

Bu iki özel insanı aynı noktada birleştiren etken ise, binaya yeni taşınan kibar Japon Beyefendisi…

Bu kitap, sessiz insanların dingin ve zengin iç dünyalarını incelerken, bir yandan da göze çarpmayan güzelliklerini yüceltiyor. Sınıfların ve nesillerin ötesinde bir dostluğu konu alarak zarif kurgusuyla da etkiliyor…

Muriel Barbery

Kirpinin Zarafeti

Muriel Barbery

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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