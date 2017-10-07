Pamukkale Üniversitesi'nde emek hırsızlığı iddiası

Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, yaptığı yazılı açıklamada, 2-4 Mart'ta İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na PAÜ Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ'nin 6 çalışmayla katıldığını internetten öğrendiğini belirtti.

Patent başvurularından birisinin "RF/Microwave Filters & Multiplexers" başlığı altında, "Tek Bir Ayarlama Elemanı Kullanılarak Yeniden Yapılandırılabilir ve Band Genişliği Ayarlanabilir Mikroşerit Band Geçiren Filtre" isimli buluşa ilişkin olduğunu vurgulayan Prof. Karpuz, şu ifadeleri kullandı:

"Buluşumuzun çalışmaları, şahsımın yürütücülüğünü yaptığı projeler kapsamında gerçekleştirilen tasarımlara dayalıdır. PAÜ Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ olarak gerçekleştirilen katılım, patent başvurusu sahipleri ve buluşun çalışanları olarak bizlerle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadan, bizlere haber verilmeden gerçekleştirilmiştir."





Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ'nin patent başvurularından iki altın ve bir bronz olmak üzere üç madalya, belge ve plaket aldığı bilgisini veren Karpuz, şöyle devam etti:

"Altın madalya ödülünden birinin "RF/Microwave Filters & Multiplexers" başlığı altında sunulan çalışmaya ait olduğu ilgili web adresi sayfasından da görülebilir. Yani ekibimizin patent çalışmalarına konu olan bilimsel faaliyeti, tasarım çalışmaları ve buluşu söz konusu organizasyonun bilim komitesi tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Bu durum şahsım ve ekibim için çok büyük bir gurur ve onur vesilesi ve meselesidir, lakin biz bu gurur ve onur hazzından ne yazık ki mahrum bırakılmış durumdayız."

Altın madalya alan buluşunun, elektromanyetik dalgaları filtreleyen yeni bir sisteme ilişkin olduğuna işaret eden Karpuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PAÜ Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknokent Müdürü, danışmanı ve bir Teknokent çalışanının emek hırsızlığı, bilimsel faaliyet ve patent hakkı gaspı niteliğindeki davranışları nedeniyle mahrum bırakılmış ve hakkı gasbedilmiş bilim adamları konumuna düşürülmüş durumdayız. Ödül ve plaketlerimiz hala ilgili şahısların elinde bulunmaktadır. Gayriahlaki bir tavır olan söz konusu uygulamanın ortadan kaldırılması, ödüllerimizin tarafımıza teslim edilmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi talebiyle konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı."

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise yarışmaya katılmadan önce Karpuz'a haber verdiklerini, gerekli yazışmaların yapıldığını ve onayını aldıklarını, kendilerinin de hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti.