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Pamukkale’de antik havuzdaki duvar çöktü

Travertenleriyle ünlü Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, milattan önce 2’nci yüzyıldan kalan antik havuzun sol bölümündeki merdivenlerin yanında bulunan beton duvar, sızan yağmur suyu nedeniyle çöktü.

İHA | 02.06.2018 - 23:03..
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Pamukkale’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, MÖ. 2’nci yüzyıldan kalan Hierapolis Antik Havuzu’nda geçtiğimiz salı günü çökme meydana geldi.

Havuzun sol bölümündeki merdivenlerin yanında bulunan beton duvar, havuzun içine doğru yıkıldı. Duvarın yağmur sularının betondan sızması ve alt bölümdeki toprağın yumuşaması nedeniyle çöktüğü belirtildi.

BİR FACİA YAŞANABİLİRDİ

Turistlerin ilgi gösterdiği bölgede yıkım esnasında kimsenin olmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Güvenlik şeridine alınan havuzdaki beton parçaları görevliler tarafından temizlendi. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun vereceği rapor doğrultusunda yıkılan yerin onarılacağı bildirildi.

Pamukkale’de antik havuzdaki duvar çöktü

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