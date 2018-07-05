Pamukkale'ye turistlerden yoğun ilgi

Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor.

BEYAZ CENNET

Dünyanın dört bir yanından Denizli'ye gelen turistler, sıcak havaya aldırış etmeden Pamukkale'ye adeta akın ediyor. Travertenlerde güneşlenen ve sıcak suda şifa arayan bazı turistler ise cep telefonlarıyla öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştiriyor. Bazıları da doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyor.

Birçok ziyaretçi vücutlarına sürdükleri çamurla güneşleniyor, kimileri de çocuklarıyla travertendeki sularda eğlenceli dakikalar geçiriyor.

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