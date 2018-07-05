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Pamukkale'ye turistlerden yoğun ilgi

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen travertenleri görmekten vazgeçmiyor.

AA | 05.07.2018 - 15:39..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor.

BEYAZ CENNET

Dünyanın dört bir yanından Denizli'ye gelen turistler, sıcak havaya aldırış etmeden Pamukkale'ye adeta akın ediyor. Travertenlerde güneşlenen ve sıcak suda şifa arayan bazı turistler ise cep telefonlarıyla öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştiriyor. Bazıları da doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyor.

Birçok ziyaretçi vücutlarına sürdükleri çamurla güneşleniyor, kimileri de çocuklarıyla travertendeki sularda eğlenceli dakikalar geçiriyor.

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Pamukkale'ye turistlerden yoğun ilgi

Pamukkale'ye turistlerden yoğun ilgi

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