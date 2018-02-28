Pamuklarla kar topu oynadılar

Ülke genelinde kış mevsimi ılıman geçerken, Tokat kent merkezinde de bu yıl yeterli kar yağışı görülmedi.

PAMUKTAN KAR TOPUYLA OYNADILAR

Öğrencilerin kar topu oynamaya hasret kalması üzerine özel ilköğretim okulu, çocuklar için etkinlik düzenledi. Öğrencilere pamuklardan kar topu hazırlandı. Teneffüste okul bahçesine çıkan öğrenciler müzik eşliğinde pamuktan kar topu oynadı.

Kar yağmayınca pamuktan kar topu yaparak eğlendiler VİDEO

"ÇOCUKLARIMIZIN ÖZLEMİNİ GİDERMEK İÇN YAPTIK"

Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, "Bu sene Tokat'ımıza kar yağmadı. Biz de çocuklarımızın bu özlemlerini giderebilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Velilerimiz ile birlikte pamuktan kar topları oluşturarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladık" dedi.

Pamuktan kar topu oynayan öğrenciler ise bu yıl yağış olmadığı için üzgün olduklarını ve kar özlemlerini bu şekilde giderdiklerini söyledi.