taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.031
USD
4,7338
EURO
5,4966
ALTIN
192,82
PETR
73,6500

Pamukova'da doktora saldırı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli bir doktora saldıran hasta ve hasta yakınları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 21.06.2018 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Pamukova ilçesinde gerçekleşen bir düğünde kavga edip yaralanan şahıslar, tedavi için Pamukova İlçe Hastanesine geldi.

Acil serviste görevli Doktor Mehmet A., yaralı olan şahısları muayene ederken yaralı ve yaralı yakınları ile doktor arasında, yaralıyı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etmesi konusunda çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Doktora saldıran şahıslar acilde kullanılan bilgisayara da zarar verdi.

BİBER GAZI SIKILDI

Yaşanan kavga üzerine hastaneye polis ekipleri ve Pamukova Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlemek için saldırganlara biber gazı sıktı.

Pamukova'da doktora saldırı ViDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ve Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu olaylar yatıştırılırken, olaya karışan hasta ve hasta yakınları emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş Pamukova İlçe Devlet Hastanesine gelerek Doktor Mehmet A.’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

336
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

434
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

623
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

72
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

138
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

261
Meltem Cumbul da seçim için tatili kısa kesti

Meltem Cumbul da seçim için tatili kısa kesti

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM