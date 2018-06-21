Pamukova ilçesinde gerçekleşen bir düğünde kavga edip yaralanan şahıslar, tedavi için Pamukova İlçe Hastanesine geldi.
Acil serviste görevli Doktor Mehmet A., yaralı olan şahısları muayene ederken yaralı ve yaralı yakınları ile doktor arasında, yaralıyı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etmesi konusunda çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Doktora saldıran şahıslar acilde kullanılan bilgisayara da zarar verdi.
BİBER GAZI SIKILDI
Yaşanan kavga üzerine hastaneye polis ekipleri ve Pamukova Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlemek için saldırganlara biber gazı sıktı.
Pamukova'da doktora saldırı ViDEO
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ve Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu olaylar yatıştırılırken, olaya karışan hasta ve hasta yakınları emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş Pamukova İlçe Devlet Hastanesine gelerek Doktor Mehmet A.’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.