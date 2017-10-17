'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

Malta'nın muhabirlik ve aynı zamanda blog yazalığı yapan ve yolsuzluk dosyaları olarak bilinen "Panama Belgelerini" ortaya çıkartan Daphne Caruana Galizia, aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

BOMBALI SALDIRI İLE CAN VERDİ

Malta'da Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrılmasından kısa süre sonra, Galizia'nın kullandığı araçta patlama meydana geldi.

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Yerel medya, olayın ardından Galizia'nın çocuklarından birinin patlama sesini duyarak dışarıya koştuğunu bildirildi. Bu yıl içinde Galizia'yı sert bir şekilde eleştiren Başbakan Joseph Muscat, saldırıyı kınarken, olayı "barbar bir saldırı" olarak tanımladı.

PANAMA BELGELERİ CANINDAN ETTİ

Galizia için ani ölümün arkasından tören düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi ve politikacı katılırken sevenleri, yakınları ve meslektaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı, gözyaşları sel oldu aktı.









Olayın bir suikast olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ve bunun da "hayatının işi" olarak görülen "Panama Belgeleri" nedeniyle gerçekleştirilen bir infaz olarak tahmin ediliyor.