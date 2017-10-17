taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.554
USD
3,6552
EURO
4,2987
ALTIN
151,37
PETR
58,0200

'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

Malta'da yolsuzluk haberlerini gündeme taşıyan muhalif blog yazarı, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti

17.10.2017 - 13:05
  1. Haberler
  2. Dünya

Malta'nın muhabirlik ve aynı zamanda blog yazalığı yapan ve yolsuzluk dosyaları olarak bilinen "Panama Belgelerini" ortaya çıkartan Daphne Caruana Galizia, aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

BOMBALI SALDIRI İLE CAN VERDİ

Malta'da Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrılmasından kısa süre sonra, Galizia'nın kullandığı araçta patlama meydana geldi.

Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü VİDEO

'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

Yerel medya, olayın ardından Galizia'nın çocuklarından birinin patlama sesini duyarak dışarıya koştuğunu bildirildi. Bu yıl içinde Galizia'yı sert bir şekilde eleştiren Başbakan Joseph Muscat, saldırıyı kınarken, olayı "barbar bir saldırı" olarak tanımladı.

PANAMA BELGELERİ CANINDAN ETTİ

Galizia için ani ölümün arkasından tören düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi ve politikacı katılırken sevenleri, yakınları ve meslektaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı, gözyaşları sel oldu aktı.

'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

Olayın bir suikast olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ve bunun da "hayatının işi" olarak görülen "Panama Belgeleri" nedeniyle gerçekleştirilen bir infaz olarak tahmin ediliyor.'Panama Belgeleri'ni duyuran gazeteci öldürüldü'

İlginizi Çekebilir
Londra'da dün hava turuncu renge büründü
Ofelya kasırgası, İngiltere'nin bazı şehirlerinde ve Londra'da ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Almanya teröre kucak açıyor
Almanya'da devlet resmen teröristlere kucak açıyor. Terörist başı Öcalan yanlısı eyleme polis tahsis edileceği sosyal medyadan duyuruldu.
AB'den Türkiye'ye KKTC uyarısı
Avrupa Komisyonu, Türkiye’yi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek herhangi bir anlaşmazlık çıkartmaması konusunda uyardı.
Kuzey Kore'de Trump karşıtı propaganda afişleri
ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer gerilim sürerken, Pyongyang yönetimi içinde Trump'ın bulunduğu ABD karşıtı afişler hazırlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

118
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

101
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

46
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

70
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

432
Angele Merkel Türkiye ile anlaşmak istiyor

Angele Merkel Türkiye ile anlaşmak istiyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM