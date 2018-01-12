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Panama büyükelçisi, Trump'ı protesto için istifa etti

ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine yönelik politikasına istifa ederek tepki gösterdi.

İHA | 12.01.2018 - 21:35..
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ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Latin Amerika ülkelerine yönelik politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti.

"ARTIK HİZMET ETMEYECEĞİM"

Büyükelçi Feeley, Trump’n son politikalarına itiraz ederek, artık yönetimine hizmet edemeyeceğini söyledi.

Feeley tarafından yazılan mektupta konuya ilişkin, "Bazı politikalara katılmıyor olsam bile, Başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemin ettim" dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre elçi, 9 Mart’a kadar hizmet vermeye devam edecek.

Panama büyükelçisi, Trump'ı protesto için istifa etti

ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley

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