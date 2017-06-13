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Panama Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

Tayvan'ı tanımayan ülkelere bir yenisini daha eklendi.

13.06.2017 - 11:31
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Orta Amerika ülkesi Panama, Tayvan ile uzun yıllardır var olan diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Panama hükümeti “tek bir Çin” olduğunu ve Tayvan’ın da Çin’in parçası olduğunu tanıdıklarını açıkladı.

ÇİN TAYVAN'I KENDİ TOPRĞI OLARAK GÖRÜYOR

Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor ve tanımadığı bu ülkenin Çin’in parçası olması gerektiğini savunuyor. Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela konu ile ilgili olarak, “Panama ve Çin küreselleşmeye önem veren, ortak vizyonlara sahip sürekli gelişen iki ülkedir. Tayvan ve Panama’nın çok güzel dostlukları oldu. Tayvan’ın ülkemizi geliştirmek için ortaya koyduğu dostluk ve işbirliğiden çok memnunuz.”

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen geçen yıl Haziran ayında Panama’yı ziyaret etmişti. Tayvan Dışişleri Bakanlığı Panama’nın kararına tepki gösterirken Pekin’le bu konuda yarışmayacağını açıkladı. Panama Çin’in meşru hükümeti olarak Tayvan hükümetini tanıyan son ülkeler arasında yer alıyordu.

TAYVAN'I TANIYAN 20 ÜLKE VAR

Orta Amerika ülkesinin bu kararı, son dönemde Tayvan’ı tanımayı bırakan ülkelere bir yenisini daha eklemiş oldu. Panama’nın kararının ardından Tayvan’ı tanıyan yalnızca 20 ülke kaldı. Çin, Panama Kanalı nedeniyle dünya ticaretindeki önemli ülkelerden biri olan Panama’ya son yıllarda büyük ekonomik yatırımlar yapmıştı.

Panama bu kararının gerekçesini tam olarak açıklamasa da son yıllarda Çin’le ekonomik işbirliği artıyordu. Çin şirketleri Panama’da liman inşaatları gerçekleştirirken Çinli devlet şirketleri de Panama Kanalı’nın etrafındaki arsalara ilgi göstermeye başlamıştı.

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