İsminin Sandra Manuela Da Costa Macedo olduğu öğrenilen 27 yaşındaki turistin ölümü, selfie çekmek için yaptığı tehlikeli hareketin başka birinin dikkatini çekmesi sonucunda an be an kaydedildi.

DÜŞEN ÖĞRETMENİN 2 ÇOCUĞU VARDI

Daily Mail'in Macedo'nun arkadaşından aktardığı bilgiye göre, 27. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kadın, iki çocuk sahibi bir öğretmendi.

Panama'da 27. kattan düşen kadın VİDEO