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Pancar yüklü traktör ile otomobil çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

Afyonkarahisar'da bir otomobil ve pancar yüklü traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2017 - 01:33
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Afyonkarahisar'da Müjdat Selvi'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen pancar yüklü traktörle çarpıştı. 2 kişi yaralanırken 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Pancar yüklü traktör ile otomobil çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

Kazada, otomobildeki İlyas Göl (22) ve Uğur Yiğitdoğan (44) hayatını kaybetti. Sürücü Selvi ile Ahmet Kaya yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üç römork takılı bulunan traktör sürücüsü araçla kaza yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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