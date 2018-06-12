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Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sona doğru

Tarihi Antep Kalesi yakınlarında yapımı devam eden Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünde tamamlanacak.

AA | 12.06.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 25 Aralık Müzesi, Anadolu'da milli mücadelenin meşalesini yakan Anteplilerin gösterdiği kahramanlığı ölümsüzleştirecek. Aynı zamanda milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak müze, tarihi Antep Kalesi yakınlarında olacak.

MÜCADELE GÜNLERİNİ YAŞATACAK

Gaziantep'in yaşadığı zulmün ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesi ve sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak.

12 dönüm üzerinde kurulacak müzenin, kademeli geçişlerle 1133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla, milli mücadele günlerini yaşatması hedefleniyor.

Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sona doğru

PANORAMA SAHNESİ HAZIRLANACAK

Antep savunması"nın 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panaromik yağlı boya resimlerle anlatılacağı müzede ayrıca diorama ve sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak.

Panoramaya giriş, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak. Panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.

Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sona doğru


AÇILIŞ 25 ARALIK'TA

Ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Müze, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü olan 25 Aralık 2018’de tamamlanacak.

Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sona doğru


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