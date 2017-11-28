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Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı

Katolik aleminin ruhani lideri olan Papa Françesko, Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Arakanlıları adeta yok saydı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 16:38..
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Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı

Katliamlara kurban giden ve türlü vahşetlerin hedefi olan Arakanlılar, bu sefer de Papa'dan darbe yedi. Myanmar'ı ziyaret eden Papa Arakanlı Müslümanları adeta yok sayarak "etnik bir grup" kelimesini kullandı.

Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı

ARAKANLI DİYEMEDİ

Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanları yasa dışı göçmen olarak görüyor ve herhangi bir vatandaşlık da vermiyor. Bu nedenle onları yasadışı grup olarak gören Myanmar, Arakanlı kelimesini kullanmaktan sakınıyor.

Katolik ruhani lideri Papa da bu hassasiyeti gözetmiş olacak ki, Arakan kelimesini kullanmak yerine Müslümanlar için "etnik bir grup" terimini kullandı.

Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı

KATLİAMLARA DEĞİNMEDİ, SOYKIRIMI YOK SAYDI

Myanmar'daki ziyareti sırasında Arakanlılara yönelik etnik temizlik boyutuna varan saldırılara da değinmeyen Papa, tecavüz, katliam ve işkence iddialarına da hiç bahsetmedi.

Papa, bunun yerine "insan hakları için adalet ve saygı" çağrısı yaparken, barışın sadece bu şekilde kazanılabileceğini ifade etti. Papa Françesko, Arakanlı ifadesini kullanmasa da "her etnik gruba ve kimliklerine saygı duyulması gerektiğini" de söyledi.

Papa Myanmar ziyaretinde katliamların bir numaralı aktörlerinden olan Budist rahipleri ile de görüşme gerçekleştirdi.

Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı

ARAKANLI AKTİVİST: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Papa, Ağustos ayının ortalarından beri Myanmar ordusunun ve Budist çetelerin saldırılarından kaçan 600 binden fazla Arakanlının durumunu birçok kere dile getirmiş ve Arakanlılar için dua seansları düzenlemişti.

Arakanlı bir aktivist olan Muhammed Zubair, "Rohingya krizinden bahsetmemesi nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradık." dedi.

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