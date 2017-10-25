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Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, cennetin masalsı bir bahçe olmadığını söyledi.

25.10.2017 - 21:36
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Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki halkla buluşmasında dini öğretilere ilişkin konuşan Papa Francesco, “Cennet, umudumuzun hedefi” başlığını işledi.

"CENNET BÜYÜLÜ BİR BAHÇE DEĞİLDİR"

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, cennetin ne masalsı ne de büyülü bir bahçe olduğunu, Hazreti İsa’nın da sadece bir kez cenneti telaffuz ettiğini söyledi.

İtalya ile dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce kişiye hitap eden ve İncil’den alıntılar yapan Papa Francesco, Hazreti İsa’nın cennet kelimesini sadece bir kez; çarmıha gerildiğinde bir suçluyla konuşması sırasında telaffuz ettiğine ve İncillerde sadece bundan bahsedilirken bu kelimeye yer verildiğine dikkat çekti.

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

"CENNETE HZ. İSA SAYESİNDE GİRECEĞİZ"

Papa, Hazreti İsa’nın, kendisiyle birlikte çarmıha gerilen ve oradaki diyaloglarından sonra tövbe eden iki hırsızdan biri olan (Aziz) Dismas’a  verdiği bir cevapta cenneti ilk ve son kez ağzına aldığını söyleyerek, “Cennet masalsı bir yer değildir, hatta büyülü bir bahçe de değildir. Cennet, Tanrı ile kucaklaşmaktır, sonsuz aşktır ve oraya, bizim için çarmıhta ölen İsa sayesinde gireceğiz” ifadesini kullandı.

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

Papa: Cennet Hz. İsa'nın son kullandığı kelimedir

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