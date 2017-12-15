Papa Francesco: Şeytan gerçek bir kişi

İtalyan Katolik Kilisesi'nin televizyon kanalı TV2000'de dün akşam yayınlanan bir programda Papa, bir din adamı ile sohbeti sırasında şeytan kavramından söz etti.

"ŞEYTAN BİR KİŞİDİR"

"Şeytan kötülüktür. Milano'daki sis gibi değildir. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir." diyen Papa, şeytanla iletişimden kaçınılması gerektiğini de söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle emin olduğum bir şey söylemek istiyorum: Şeytanla diyaloğa girilemez. Şeytan'la diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır. Sizi altüst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz."





"BİR ADI VE SOYADI VAR"

Programı sunan Don Marco Pozza'nın "Yani şeytanın bir adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine de Papa "Evet, eminim." diye cevap verdi.

"ŞEYTAN, NAZİK DAVRANARAK AKLIMIZA GİRER"

Papa ayrıca şeytanın "nazik davranarak" insanların aklına girdiğini de söyleyerek, "Eğer ne olup bittiğini vaktinde fark etmezseniz sonu kötü olur." dedi.



Papa Francesco daha önce de birçok defa şeytandan söz etmiş ve "Yeni nesiller, şeytanın bir mit, bir figür olduğuna, bir fikir olduğuna, kötülük fikri olduğuna inandırıldı. Ama şeytan vardır ve onunla mücadele etmeliyiz." diye konuşmuştu.

Papa Francesco Saint Peters Bazilikası'nda-REUTERS/Max Rossi

PAPA ŞEYTAN MI ÇIKARDI

Papa Francesco, 2013 yılında Vatikan'da hasta bir kişinin başına dokunarak dua etmiş ve bu dua "şeytan çıkarma ayini" olarak yorumlanmıştı.



Papa geçen hafta da, "Padre nostro" (Latince: Pater Noster - Babamız) duasında, insanı günah işlemeye yönlendirenin Tanrı olduğu yönündeki ifadelerin yanlış tercüme ürünü olduğunu söyledi ve "Bizi günaha yönlendiren şeytandır." dedi.

Papa Francesco Saint Peters Bazilikası'nda-REUTERS/Max Rossi

VATİKAN UZMANLARI: "BİRÇOK KATOLİK İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI"

Vatikan uzmanları, Papa Francesco'nun şeytanın gerçek bir kişi olduğu şeklindeki görüşünün birçok Katolik için bile şaşırtıcı olabileceğini söylüyor.



Cizvit tarikatından olan Papa Francesco'nun şeytanla ilgili fikirlerinde, bu tarikatın eğitimini almasının etkili olduğu belirtiliyor.