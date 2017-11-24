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Papa Francis'ten göçmen karşıtı politikacılara tepki

Papa Francis, göçmen korkusunu körükleyen politikacıları şiddet ve ırkçılık tohumları ekmekle suçladı.

AA | 24.11.2017 - 16:48
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Göçmenler ve mültecileri savunmaya büyük önem veren Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin her yıl 1 Ocak'ta kutladığı Dünya Barış Günü için hazırladığı mesajında bu yılın teması olarak "Göçmenler ve Sığınmacılar: Barışı Arayan Kadınlar ve Erkekler" başlığını seçti.

Papa Francis'ten göçmen karşıtı politikacılara tepki

"TANRININ BÜTÜN EVLATLARININ ONURUNU ZEDELİYOR"

Papa mesajında şu sözlere yer verdi:

"Göçmenlerin geldiği ülkelerin pek çoğunda ulusal güvenlik riskleri ya da gelenleri ağırlamanın yüksek maliyeti gibi söylemler yayılıyor; bu davranış Tanrı'nın bütün evlatlarının hak ettiği insan onurunu zedeliyor"

"Sözde siyasi nedenlerle barışı tesis etmek yerine göçmen korkusunu körükleyenler şiddet, ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığının tohumlarını ekiyorlar; bunlar her insanın güvenliği için kaygı duyanlar için ciddi endişe nedenidir."

"GÖÇMENLERE ŞEFKATLE YAKLAŞILMALI"

Papa, daha zengin ülkelerin savaş, açlık, ayırımcılık, eziyet, yoksulluk ve çevresel bozulmadan dolayı kaçmak zorunda kalan insanlara karşı "şefkat anlayışı" içinde davranmalarını istedi.

Göçmenlerin bazen var olan sorunları daha da ağırlaştırdığını ve liderlerin kendi toplumlarına karşı sorumluluk taşıdığının bilincinde olduğunu söyleyen Papa Francis, yetenekleri, kültürleri ve enerjileriyle bir toplumu canlandırabilecek göçmenleri ağırlamak için pratik yollar bulunması gerektiğini belirtti.

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