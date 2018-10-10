taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.07805
Euro
7.00975
Altın
1194.25
Borsa
94440.69
Gram Altın
233.516

Papa: Kürtaj yaptırmanın kiralık katil tutmaktan farkı yok

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco kürtaj yaptırmayı kiralık katil tutmaya benzetti.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 23:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

San Pietro Meydanı'ndaki kalabalığa hitap eden Papa, "Yaşamla ilgili çelişkili bir yaklaşım; başka bir değeri korumak için ana rahmindeki bir hayatın susturulmasına izin veriyor. Masum, savunmasız bir hayatı sona erdirmek nasıl insanî olabilir? Ne kadar küçük olursa olsun bir insanın canını almak doğru değil" dedi.

Bunun Papa'nın şimdiye kadar kürtaj konusunda yaptığı en ağır eleştiri olduğu belirtiliyor.

İtalya'daki kadın hakları grupları, aşırı sağcı siyasetçiler ve kürtaj karşıtı grupların çağrılarından sonra olası bir sınırlanma ya da tamamen yasaklamanın önüne geçmeye çalışıyor.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin elindeki Verona Belediyesi geçen hafta şehri, "yaşam hakkı taraftarı bir kent" olarak ilan etmiş ve "kürtajı önlemek ve anneliği özendirmek için" kürtaj karşıtı gruplara mali destek sağlama kararı almıştı.

İTALYA'DA JİNEKOLOGLARIN YÜZDE 70'İ KÜRTAJ YAPMAYI REDDEDİYOR

Belediye ayrıca annelerin kimliklerini gizleyerek çocuklarını evlat vermesini sağlayacak bir girişim başlatmıştı.

Mayıs ayında onaylanan karar tasarısı, İtalya'da kürtajın yasallaştırılmasının 40'ıncı yıldönümünde Verona Belediye Meclisi'ne sunulmuştu. Yasal olmasına rağmen, ülkedeki jinekologların yüzde 70'inin "ahlaki nedenlerle" kürtaj yapmayı reddettiği belirtiliyor.

Papa, 2013'te bu makama seçildiğinden bu yana kürtaj ve eşcinsellik gibi konularda ılımlı mesajlar veriyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

19
Muş'ta 5 terörist öldürüldü

Muş'ta 5 terörist öldürüldü

0
Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi kül etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM