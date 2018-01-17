taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,8028
EURO
4,6720
ALTIN
163,99
PETR
69,2300

Papa Şili'ye gitti kiliseler ateşe verildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyarete gittiği Şili'de üç kilisenin ateşe verildiği bildirildi.

AA | 17.01.2018 - 06:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Papa Şili'ye gitti kiliseler ateşe verildi

Papa Franciscus'un Şili ziyaretine başlaması büyük tepkilere neden oldu. Yaplan açıklamaya göre 9 kilise saldırıya uğrarken, Araucania bölgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateşe verildiğini kaydetti.

Papa Şili'ye gitti kiliseler ateşe verildi


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkede geçen hafta cuma gününden bu yana 9 kilisenin saldırıya uğradığı bildirildi. Nedeni ve failleri henüz tespit edilemeyen saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Papa Şili'ye gitti kiliseler ateşe verildi

ATALARINA AİT TOPRALARI İSTİYORLAR

Şili'de etnik bir topluluk olan Mapuçe halkından bazı radikal gruplar, son yıllarda ormanlık alanları, çiftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarına ait oldudunu iddia ettikleri toprakların iadesini talep ediyor.

Papa Şili'ye gitti kiliseler ateşe verildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

43
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

114
Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

26
Kocaman: Fikstürü değiştirme şansımız yok

Kocaman: Fikstürü değiştirme şansımız yok

13
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

11
ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

59
Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM