Papa Şili'ye gitti kiliseler ateşe verildi

Papa Franciscus'un Şili ziyaretine başlaması büyük tepkilere neden oldu. Yaplan açıklamaya göre 9 kilise saldırıya uğrarken, Araucania bölgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateşe verildiğini kaydetti.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkede geçen hafta cuma gününden bu yana 9 kilisenin saldırıya uğradığı bildirildi. Nedeni ve failleri henüz tespit edilemeyen saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATALARINA AİT TOPRALARI İSTİYORLAR

Şili'de etnik bir topluluk olan Mapuçe halkından bazı radikal gruplar, son yıllarda ormanlık alanları, çiftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarına ait oldudunu iddia ettikleri toprakların iadesini talep ediyor.