Papa'dan kürtaj tepkisi

İtalyan Aile Birliği'nden bir grup temsilciye doğaçlama konuşan Papa çocukların hasta da olsa olduğu haliyle kabul edilmesi gerektiğini belirterek, doğum öncesi testlerle bebeğin hastalıklı ya da kusurlu olabileceğinin anlaşılması üzerine yapılan kürtajı "daha sakin bir hayat için masumu tasfiye etmek" olarak niteledi.

Papa doğum öncesi testlere dayanarak yapılan kürtajla ilgili "Geçtiğimiz yüzyılda Nazilerin ari ırk yaratmak için yaptıkları bütün dünyayı utandırmıştı. Bugün de aynısını yapıyoruz, beyaz eldivenlerle" diye konuştu.

BEYAZ ELDİVENLER

Nazilerin soy ıslahı programı kapsamında yüzbinlerce insan zorla kısırlaştırılmış ve onbinlerce kişi de fiziksel ve zihinsel özürlerin kalıtım zincirini "temizlemek" için öldürülmüştü.

Ari ırkı ayırt etmek için acımasız deneyler uygulayan ve yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybetmesine neden olan Nazi doktor Josef Mengele beyaz eldivenleriyle tanınıyordu.

KÜRTAJ MESAJI

Papa'nın kürtajla ilgili yorumları ülkesi Arjantin'de kürtajın hamileliğin 14üncü haftasına kadar uygulanabilmesine izin veren yasa 14 Haziran'da parlamentonun alt kanadında kabul edilmişti.

Papa ayrıca Ağustos ayında Dünya Aileler Toplantısı'na katılmak üzere Ağustos ayında İrlanda'ya gidecek. Dünyanın en katı kürtaj düzenlemelerinden birine sahip İrlanda'da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan referandum sonucu seçmenin yüzde 66'sı kürtaj yasağının kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.